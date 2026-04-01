TT Biella: Grand Prix Giovanile e sesta giornata di ritorno del campionato a squadre

Grand Prix.

Si è disputata, domenica scorsa, la quinta prova del Grand Prix giovanile regionale. La gara, organizzata dalla società valdostana Coumba Freide, si è svolta nella palestra dell’impianto polisportivo del piccolo comune di Gignod, situato alle porte di Aosta ai piedi della valle del Gran San Bernardo e della Valpelline. Sono stati presenti circa 130 atleti, in rappresentanza di otto sodalizi sportivi.

Il TT Biella vi ha preso parte con ben 17 ragazzini: Jacopo Aimaro, Michelangelo Bazzeato, Gabriele Carisio, Cristina Fazzari, Stefano Martiner Testa, Leonardo Mercuri, Daniele Milanesi, David Mitrea, Chiara Palma, Lorenzo Piemontese, Mattia Posillipo, Manuel Quaglia, Giacomo Riva, Daniele Ronsisvalle, i fratelli Eduard e Nikita Sava e Jacopo Siciliano.

Lo spirito promozionale della manifestazione non finalizza gli obiettivi tanto ai meri risultati tecnici, quanto alla socializzazione e alla aggregazione dei giovanissimi partecipanti; in questo senso la manifestazione ottiene sempre un grande successo.

E’ tuttavia doveroso però dare il giusto risalto anche agli esiti delle gare. Nell’under 9 maschile, Mattia Posillipo, la mascotte con sei anni compiuti da poco, si piazza in terza posizione, davanti a Nikita Sava. Nella categoria superiore Giacomo Riva vince in finale su Lorenzo Piemontese. Anche nell’under 13 si conferma al vertice Giacomo Riva, questa volta sul compagno di squadra Daniele Milanesi; al terzo posto si piazza Davide Ronsisvalle, che chiude invece in seconda piazza la gara degli under 15; Gabriele Carisio ottiene, infine, un buon terzo posto tra gli under 21.

Nel femminile Cristina Fazzari termina seconda tra le under 15 e terza nella categoria superiore, mentre Chiara Palma vince l’under 21. La prova finale si giocherà a Novara domenica 19 aprile.

Campionati a squadre.

Serie B2 - Girone D.

Domenica mattina la formazione deI TT BIELLA Carrozzeria Campagnolo è stata impegnata a Collegno, nel campionato di B2, contro l’Enjoy. Assente Sergei Mokropolov, per i giovani componenti della squadra era un bel banco di prova per verificarne la crescita e la maturità. L’unico che ha superato l’esame a pieni voti è stato il più giovane. Giacomo Forno, infatti, è stato l’autore degli unici due punti racimolati dai biellesi, contro Giolito (-6/7/6/9) e contro Bartoli (9/7/-12/7). Matteo Passaro perde da Bartoli (8/10/-6/8) e David Dabbicco cede, agli spareggi della bella, subendo la rimonta, a La Vita (-4/-9/10/8/11). Questi, aggiunti ai tre punti ottenuti da Margarone, consentono ai padroni di casa di chiudere vittoriosamente l’incontro, con il punteggio di 5 a 2. Il risultato è ininfluente ai fini della classifica in quanto l’obiettivo, per la squadra, era la salvezza, ormai matematicamente raggiunta da tempo.

Classifica: A4 Verzuolo Scotta,26; Asd Area 172,22; Villaggio Sport Tt,18; T.T. Enjoy Fornoo Senza Glutine,12; Tt Biella Carrozzeria Campagnolo,10; Luigi Rum Compagnia Unica,8; Asd Tt Gasp Moncalieri,6; Asd Cus Torino,2.

Serie C2 - Girone A.

La compagine del TT BIELLA Farmacia Balestrini, che milita nel campionato di C2, ha ospitato il Moncalieri. L’incontro è stato molto combattuto, più di quanto lasci pensare il punteggio finale di 5 a 2 in favore dei biellesi. Ancora una volta l’artefice della vittoria è stato Giacomo Cenedese: contro atleti dal gioco non propriamente lineare, l’atleta biellese ha mostrato una ragguardevole lucidità tattica riuscendo sempre a districarsi dal gioco ostico degli avversari. Tre punti in carniere senza mai dover ricorrere al quinto set. Il risultato è completato dal capitano Luca Lanza che, con grande sofferenza ed altrettanta caparbietà, conquista due importanti punti su Perri (-3/7/6/-11/7) e su Barone (-6/10/-8/10/10). A secco rimane Lodovica Motta che ci prova, ma senza successo, sia con Selmi (7/11/-9/10) che con Perri (9/8/-9/-6/3). La classifica vede la squadra in terza piazza dietro le irraggiungibili formazioni novaresi, a due punti dallo Splendor che giocherà a Biella l’ultima giornata.

Classifica: Tt Novara C,18; G.S. G. Regaldi Novara,16; Tt. Biella - Farmacia Balestrini,12; Asd Splendor - Unipol Di Bocchio,10; Asd Tt Gasp Moncalieri B,8; Tennis Tavolo Torino C,8; Tt. Ossola 2000 Rist. Terminus,4.

Serie D1 – Girone C.

La formazione del TT BIELLA Biella-Legno ha rimediato sabato una brutta sconfitta contro gli aostani del Coumba Freide. L’incontro, terminato con il punteggio di 4 a 2, ha visto il team biellese sempre in sofferenza, con i punti arrivati entrambi a scapito di Dellarole, prima per mano di Gabriele Marfisi (10/7/9) e poi di Stefano Torrero (-8/6/-7/5/12). Niente da fare, invece, contro Cecchini e Curtaz, entrambi incontrati anche da Federica Prola. Ora, in classifica, la squadra occupa la seconda piazza, alle spalle dei valdostani e davanti allo Splendor.

Classifica: Coumba Freide A,21; Tt. Biella-Legno,19; Asd Splendor - Gentile Impianti,18; Coumba Freide B,17; Tt Vercelli Team Bosco,12; Valledora Alpignano Superpigiamini,8; Valledora Alpignano Top Gun,5; Sisport B,3.

Serie D2 – Girone A.

Grande vittoria in casa per la squadra del TT Biella - Pizzeria Giordano, che milita nel girone A, contro l’Ossola 2000. L’incontro, a senso unico, si è chiuso con il punteggio di sei a zero, con le vittorie del capitano Michele Motta, affiancato dai sempre più convinecenti Federico Arno e Gianni Massazza, su Casisa, Martelletti e Ricca.

Classifica: Tt. Oleggio B Bar Italia 61,21; Tt. Ossola 2000 Junior,20; Tt. Biella - Pizzeria Giordano,17; Tt Novara A,16; Tt. Ossola A Mulino San Giorgio,13; Baveno B,7; Asd Splendor - Siviero Elettronica,6; San Giuseppe,2.

Serie D2 – Girone C.

Venerdì sera a Quart, il team del TT Biella - Unipol Renaldo, che milita nel girone C di D2, ha incontrato gli aostani del Coumba Freide. L’incontro è terminato con la vittoria dei biellesi con il punteggio di 4 a 2. Alla doppietta del capitano Andrea Manicotto si sono sommati i punti ottenuti da Traian Muscalu su Tonin e di Roberto Fazzari su Rolando. Per i padroni di casa a segno due volte Nicolet, contro Roberto Fazzari (8/-9/-6/12/7) e contro Traian Muscalu.

La formazione del TT Biella - Barbera Auto ha invece incrociato le racchette con la forte formazione dell’Ivrea che capeggiava la classifica. I biellesi, in formazione tipo, hanno fatto lo sgambetto agli eporediesi, imponendo loro un inatteso pareggio. A trascinare la squadra un superlativo Giacomo Riva, autore di due pesantissimi punti: prima, in tre set, il capitano Rabogliatti e poi il bravo difensore Ferraro (10/11/-9/-6/3): l’altra vittoria arriva per mano di Hana Hamad, battuto in tre set da Ferraro, su Prelle. Al palo sono rimasti il capitano Federico Villa, superato da Rabogliatti (-8/4/9/12) e Gabriele Carisio, battuto, nella partita d’esordio, da Prelle (5/3/-10/6).

Classifica: Tt. Biella - Unipol Renaldo,24; Asdtt Ivrea,23; Tt Pontdonnas,13; Valledora Alpignano Lions,11; Tt. Biella - Barbera Auto,11; Sisport A,8; Coumba Freide,7; Valledora Alpignano Next,7.

Serie D3 – Girone B.

Nel campionato di D3, girone B, giovanissimi del TT Biella - Reale Mutua Pelle & Bagolin, hanno giocato a Santhià contro i co-leader della classifica; il team ha agguantato un bel pareggio che consente alla squadra di rimanere in vetta. Un punto a testa per Daniele Milanesi e Lorenzo Piemontese su Bruni e per Davide Ronsisvalle contro Garbin; a mani vuote rimane Jacopo, battuto, nella prima partita del match, da Garbin. Nulla da fare contro il bravo Suman che ha perso, in tutto il campionato, una sola partita proprio per mano di Davide Ronsisvalle.

Classifica: Tt. Biella - Reale Mutua Pelle & Bagolin,16; Santhia,16; Coumba Freide,14; Asd Splendor - Mb Line,12; Asdtt Ivrea A,11; Sisport C,5; Enjoy Young,4.