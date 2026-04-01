ASD Boxing Club Biella, Emma Prinetti e Antonio "Nino" Greco alle finali dei campionati regionali U19

Boxing club Biella ha da sempre regalato al territorio provinciale e nazionale atleti di alto livello passando dai giovanissimi ed arrivando alle categorie più blasonate, gli ELite ed anche in questa occasione domenica 29 Marzo presso la Bocciofila di Revello,si sono svolte le finali dei campionati regionali U19 impegnati nella competizione i due giovani 16 enni, Emma Prinetti al peso 52 kg e Antonio "Nino" Greco al peso di 61 kg opposto all'imbattuto Sanino padrone di casa. Nino ha da subito preso il centro del ring e colpo dopo colpo ha letteralmente annullato qualsiasi prova di scalfire la guardia, dando una vera lezione di tecnica e potenza, infliggendo un conteggio nella seconda ripresa così da raccogliere il verdetto unanime di vittoria passando alla fase interregionale.

Meno fortunata è stata invece Emma che pur avendo migliorato la serenità e l'approccio al ring, non ha dato quel che solitamente riesce a far vedere in allenamento così ds far preferire l'avversaria con molti più match della laniera.

Soddisfazione er quel che riguarda il Team biellese capitanati da Scaglione ma con la collaborazione degli altri tecnici, stanno portando al miglioramento continuo i ragazzi che quasi ogni week end sono impegnato in competizioni regionali ed interregionali.

