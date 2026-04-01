A.S.D. FUDOSHIN presente al weekend in Qi Gong a Carpi

Nelle giornate di Sabato 28 Marzo e Domenica 29 Marzo a Carpi si sono tenuti due importanti eventi riguardanti l’Health Qi Gong italiano a Carpi. Ad ospitare l’evento con gioia ed entusiasmo la Associazione IHQA (Italy Health Qi Gong Assosiation) del Maestro Xu Hao che in collaborazione con la Chinese Health Qi Gong, federazione che ha la sua sede principale a Pechino, si rende intermediario tra le due culture, portando il meglio degli studi e delle ricerche nel mondo del Qi Gong cinese in Italia.

Sabato si è svolto il primo Simposio sul Qi Gong della salute dove sono stati riportati tutti i benefici che allieve e allievi di tutte le età hanno riportato nel corso degli anni di pratica. Testimonianze, dati clinici e scambi interessanti di vedute nel mondo della pratica del Qi Gong della salute, che ricordiamo si tratta di una ginnastica millenaria cinese che mira a preservare e migliorare la salute attraverso routine di movimenti morbidi, lenti e misurati, prestando attenzione alle corrette posture del corpo e stimolando l’elasticità muscolare attraverso allungamenti, flessioni e torsioni nel rispetto delle possibilità dei praticanti.

Migliorare il flusso del Qi, l’energia vitale, significa anche migliorare, attraverso il movimento: l’elasticità di muscoli e tendini, la vascolarizzazione dei tessuti, la postura generale, la consapevolezza del proprio corpo, la capacità di rilassarsi, la stimolazione degli organi interni attraverso posture e respirazioni. La biellese A.S.D. Fudoshin è stata rappresentata da una allieva di eccellenza, la Dott.ssa Ginevra Paolucci, che ha condotto il primo intervento di apertura del simposio, riportando diverse video interviste degli allievi dei corsi di Qi Gong della Fudoshin, diretta dal Maestro Marco Toniolo.

Nella giornata di domenica la stessa Ginevra Paolucci ha portato in alto la bandiera di Fudoshin e di CSEN aggiudicandosi al 10° Torneo Italiano di Health Qi Gong due medaglie d’oro e una medaglia d’argento. La Fudoshin è presente sul territorio con corsi di Qi Gong, Karate, Krav Maga e Fitness nei comuni di: Pettinengo, Mottalciata, Vigliano, Vergnasco, Dorzano e Villareggia.

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