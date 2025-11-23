 / Cossato e Cossatese

Cossato e Cossatese | 23 novembre 2025, 13:00

Cossato dice NO alla violenza sulle donne, una panchina rossa in memoria di Deborah Rizzato FOTO

Partecipazione anche alla Santa Messa nella chiesa di Nostra Signora di Oropa, in memoria di tutte le vittime di femminicidio.

cossato panchina

Cossato dice NO alla violenza sulle donne, una panchina rossa in memoria di Deborah Rizzato (foto di Mattia Baù per newsbiella.it)

La comunità di Cossato si è data appuntamento questa mattina, 23 novembre, alla Spolina per prendere parte ad un momento di profonda riflessione sul tragico fenomeno dei femminicidi e della violenza di genere.

L'iniziativa, realizzata dall'amministrazione comunale guidata dal sindaco Enrico Moggio, è inserita negli eventi della Giornata Internazionale per l'eliminazione della violenza sulle donne. In tale occasione, a 20 anni dalla sua drammatica scomparsa, è stata ricordata la concittadina Deborah Rizzato, uccisa per mano del suo aguzzino il 22 novembre 2005.

Presenti, oltre ad associazioni, cittadini e famiglie, anche i familiari della giovane, strappata troppo presto all'affetto dei suoi cari. Alla Santa Messa nella chiesa di Nostra Signora di Oropa, in memoria di Deborah e di tutte le vittime di femminicidio, è poi seguita la cerimonia di inaugurazione di una nuova panchina rossa nel sagrato della chiesa. Su di essa è stata posta una rosa bianca, con una targa recante le parole degli studenti del Liceo Cossatese e Vallestrona.

Infine, è stato poi letto e condiviso un messaggio che ha analizzato questo fenomeno di stretta attualità, sottolineando l'mportanza dell'informazione e della prevenzione. Non sarà l'ultima panchina rossa nel comune di Cossato: è in previsione, infatti, la posa di altre nelle frazioni della città per mantenere alta l'attenzione e la sensibilità delle coscenze.

g. c.

