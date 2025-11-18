Grandissime prestazioni per i Climb Runners

Grandissime prestazioni ottenute dai portacolori dei Climb Runners. Al Berenloop Terschelling Jessica Oosterloo ha chiuso la distanza della mezza maratona in 2°posizione con un tempo pari a 1h 20’ 13”.

Al Valtellina Wine Trail Francesco Nicola e Franco Chiesa sono giunti 20° e 21° nella 42 chilometri; 48° posto per Stefano Comerro nella 21 km mentre Margherita De Giuli è la 5° donna al traguardo. Buona prova anche per Roberta Colongo, giunta sesta alla Sportway Lago Maggiore Marathon da 33 km.

Infine, nella mezza maratona di Busto Arsizio Stefano Boario è arrivato 10° in 1h13’51”, Valerio Antoniotti 34° in 1h18’19” e Luca Arnodo 66° in 1h21’17”.