ATP Finals: sfuma il sogno di Bolelli e Vavassori, Heliovaara-Patten volano in finale

Si ferma in semifinale la corsa di Andrea Vavassori e Simone Bolelli, protagonisti di un torneo brillante nel doppio delle ATP Finals. Dopo aver dominato il loro girone, gli azzurri si arrendono alla coppia numero due del mondo, il finlandese Harri Heliovaara e il britannico Henry Patten, che si impone con un netto 6-4 6-3.

A decidere l’incontro sono stati due break in avvio di ciascun set, ai quali si è aggiunto quello nel game finale. Nonostante l’impegno e la determinazione, Vavassori e Bolelli non sono riusciti a strappare il servizio ai rivali, campioni di Wimbledon 2024 e degli Australian Open 2025. Resta comunque un percorso di alto livello per i due italiani, applauditi dal pubblico dell’Inalpi Arena.

Heliovaara e Patten attendono ora i loro avversari: alle 18 andrà in scena una semifinale tutta britannica tra Joe Salisbury – Neal Skupski e Lloyd Glasspool – Julian Cash.

Il sostegno degli spettatori, in gran parte italiani anche in vista del successivo match tra Jannik Sinner e Alex De Minaur, non è bastato a spingere gli azzurri verso un posto in finale. La gara è stata segnata anche dalle contestazioni del pubblico per alcune decisioni arbitrali. Come nella scorsa edizione, sugli spalti sono tornati i braccialetti luminosi, che hanno dato vita a una grande coreografia.

Durante l’ingresso in campo, Heliovaara e Patten hanno riproposto la trovata già sfoggiata contro Krawietz e Puetz: occhiali con boccali di birra applicati sulla montatura, una chiara presa in giro delle maxi-lenti indossate da Vavassori e Bolelli nelle loro partite precedenti.

In mattinata, piazza San Carlo ha ospitato il flash mob “Torino in Gioco”: indossando una mantellina azzurra e impugnando un ombrellino giallo, i partecipanti hanno ricreato il movimento di una pallina da tennis gigante che rimbalza sulla piazza.

Conclusa la finale di singolare di domenica 16 novembre, intorno alle 20 verrà aperta la prevendita per le Nitto ATP Finals 2026 riservata ai tesserati della Federazione Italiana Tennis e Padel.

La vendita libera per il pubblico generale inizierà invece lunedì 24 novembre alle 16.