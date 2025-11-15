FdI, una raccolta firme per "Vietare il velo integrale nei luoghi pubblici e contrastare l’integralismo"

Oggi sabato 15 novembre dalle ore 15 alle ore 18 in Biella, P.za Santa Marta, verrà allestito un gazebo informativo a sostegno della proposta di legge per vietare il velo integrale nei luoghi pubblici e contrastare l’integralismo.

Al via la raccolta firme a sostegno della proposta di legge contro le derive integraliste islamiche presentata da Fratelli d’Italia: il giorno 15 novembre, a partire dalle ore 15:00 Fratelli d’Italia sarà in Biella, P.za Santa Marta con un gazebo informativo. All’iniziativa, oltre ai militanti e i dirigenti di Fratelli d’Italia, parteciperanno il Sottosegretario Andrea Delmastro, il Vice presidente della Regione Piemonte Elena Chiorino, il Consigliere Regionale Davide Zappalà, il Sindaco di Biella Marzio Olivero.

“Lo scopo della campagna ‘Prima che sia troppo tardi’ – spiegano i promotori – è quello di raccogliere firme a sostegno di una proposta di legge di Fratelli d’Italia per vietare il velo integrale in tutti i luoghi pubblici e contrastare il fondamentalismo religioso. Non possiamo permettere che esistano ‘zone franche’ in cui si adottano pratiche e stili di vita in aperto contrasto con il sistema culturale valoriale italiano. Il separatismo religioso rappresenta il terreno fertile per l’integralismo e il terrorismo islamico”.

“L’iniziativa legislativa – precisano gli esponenti del circolo di FdI - richiede altresì maggiore trasparenza sui finanziamenti dall’estero per la costruzione degli edifici di culto, pene più severe per il fenomeno dei matrimoni combinati e il divieto di rilascio del certificato di verginità. L’obiettivo - concludono - è quello di difendere, prima che sia troppo tardi, la dignità delle donne e la sicurezza dei cittadini”.