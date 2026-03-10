Gli allievi di seconda media di Chiavazza in visita alla redazione: "Che emozione!"

Giovedì 14 febbraio 2026, noi ragazzi delle classi seconde che frequentiamo il laboratorio del giornalino della scuola, abbiamo avuto l'opportunità di visitare la redazione di "Newsbiella.it", in via Cucco a Biella Chiavazza. Eravamo davvero emozionati, per noi era la prima volta in un giornale vero!

Al nostro arrivo, siamo stati accolti con grande gentilezza da due giornalisti, che ci hanno mostrato la disposizione del loro ufficio e spiegato nel dettaglio come si svolge il lavoro quotidiano. Per essere un buon giornalista devi essere sempre pronto a qualsiasi evenienza. Se succede un fatto straordinario nel cuore della notte devi precipitarti sul luogo per carpire le informazioni prima degli altri. Insomma un mestiere che ti occupa 24 ore su 24. Durante l'incontro, abbiamo poi scoperto che anche i giornalisti, come noi alunni, utilizzano per scrivere un articolo il metodo delle "5 W": Chi, Cosa, Dove, Quando e Perché. L’obiettivo principale è quello di restare costantemente aggiornati per fornire informazioni precise e capaci di catturare l'interesse del lettore. Anche la scelta del titolo è fondamentale: deve colpire e invogliare alla lettura. Curiosi di conoscere il loro percorso formativo, abbiamo posto alcune domande ai redattori sui loro studi.

La giornalista Stefania Zorio ci ha raccontato di essersi laureata in Giurisprudenza, mentre il collega Gilberto Caon, dopo aver frequentato il liceo scientifico, ha conseguito la laurea in Filosofia. Per quanto riguarda l'esperienza sul campo, Stefania lavora a newsbiella.it da cinque anni ma ha al suo attivo una grande esperienza maturata anche in ambito televisivo, mentre Gilberto fa parte della redazione da ben dieci anni. Il loro giornale vive sulle pubblicità che lo sponsorizza. Il prezioso consiglio che ci hanno dato per chi volesse diventare giornalista è quello di fare più esperienze possibili. Si può fare richiesta per collaborare con il loro giornale per esempio già dal quarto anno di scuola secondaria superiore. Più si scrive più si impara a farlo.

Alla fine della visita abbiamo avuto l'opportunità di conoscere il signor Mauro, il capo redattore. È stata un'esperienza formativa e stimolante, che ci ha permesso di scoprire i segreti di un mestiere affascinante e di approfondire il mondo dell'informazione.

