Oremo-Barazzetto, i furti nel quartiere tra gli argomenti del Consiglio

Nuovo appuntamento per il Consiglio di Quartiere Oremo-Barazzetto a Biella. La riunione è stata convocata per oggi martedì 10 marzo alle ore 21 nella sala di via Muzzano, presso il salone parrocchiale del Barazzetto. Durante l’incontro verranno affrontati diversi temi legati alla vita del quartiere e alle principali criticità segnalate dai residenti. Questo l’ordine del giorno previsto: Manutenzione delle strade; Problema dei furti; Deratizzazione nel quartiere Oremo e proposte per rivitalizzare il quartiere.

L’incontro rappresenta un momento di confronto tra i membri del consiglio e i cittadini per discutere delle problematiche del territorio e valutare possibili interventi e iniziative per migliorare la qualità della vita nel quartiere.