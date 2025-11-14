L’ASL di Biella a IoLavoro

Oggi venerdì 14 novembre, dalle ore 10 alle 18, si terrà a Biella, presso il Pala Forum, l’edizione 2025 di “IoLavoro”, il più importante evento regionale dedicato all’incontro tra domanda e offerta di lavoro.

L’iniziativa, giunta alla 20° edizione, è promossa dall'Assessorato all'istruzione e merito, lavoro, formazione e diritto allo studio universitario della Regione Piemonte - in sinergia con Agenzia Piemonte Lavoro ed i Centri per l'Impiego.

L’ASL di Biella ha previsto oltre 30 operatori di diverse professionalità che saranno a disposizione presso lo stand informativo e durante il “Talk white jobs”, laboratorio per gli studenti delle scuole secondarie di II grado. A supporto dell’evento hanno aderito anche alcuni Ordini Professionali in ambito sanitario e la sede di Biella del Corso di Laurea in Infermieristica dell’Università del Piemonte Orientale.

Di seguito i professionisti previsti presso lo stand:

· dalle ore 10 alle 12: Medico di Pronto Soccorso, Responsabile Ingegneria Clinica, Infermiere, Ostetrica, Tecnico di Radiologia e Assistente sanitario

· dalle ore 12 alle 14: Ortottista, Tecnico di Laboratorio biomedico, Educatrice, Psicologa, Tecnico del Servizio di Igiene degli Alimenti e Nutrizione (SIAN), Tecnico del Servizio Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro (SPRESAL) Ingegnere biomedico, Infermiere e Assistente sanitario

· dalle ore 14 alle 16: Urologo, Dietista, Collaboratore amministrativo (Economia e management sanitario), Medico Specialista Ambulatoriale Interno, Medico di Medicina Generale, Tecnico di Neurofisiopatologia, Infermiere

· dalle ore 16 alle 18: Medico di Laboratorio Analisi, Psicologa, Infermiera e Medico Specialista Ambulatoriale Interno.

È la prima volta che l’ASL di Biella viene coinvolta nell’edizione biellese di IoLavoro, in quanto azienda con il maggior numero di dipendenti sul territorio, per promuovere e diffondere informazioni sulle opportunità di crescita professionale e di lavoro che la sanità può offrire.

L’ASL BI nel corso del 2025 ha finora assunto oltre 120 dipendenti, che hanno un’età media di 37 anni; i lavoratori sotto i 35 anni sono aumentati rispetto al 2019, passando da 245 a 333 nell’anno attuale.

“La Direzione Generale dell’ASL BI ringrazia la Regione Piemonte ed in particolare Vicepresidente della Regione, dott.ssa Elena Chiorino, per il coinvolgimento in questa importante iniziativa che costituisce senza dubbio un’opportunità strategica per l’orientamento professionale sia di giovani che di persone in cerca di nuova occupazione. – ha commentato Mario Sanò, Direttore Generale ASL BI – L’Azienda Sanitaria ha accolto con entusiasmo l’invito e ha messo a disposizione il maggior numero possibile di operatori sanitari e dell’ambito tecnico e amministrativo, in particolar modo in riferimento alle figure più ricercate. Un ringraziamento va anche agli Ordini professionali e ai professionisti dell’Azienda Sanitaria che hanno aderito con grande spirito di collaborazione”.