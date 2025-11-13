Biella, verso i nuovi consigli di quartiere “Insieme per il nostro Villaggio” ha presentato il programma FOTO

Martedì 11 novembre si è svolta presso la Casa di Giorno di via Corridoni al Villaggio Lamarmora la serata di presentazione della lista “Insieme per il nostro Villaggio” che si presenta per le prossime elezioni del Consiglio di quartiere.

Oltre 70 persone, presenti, le 10 cantate e candidati hanno presentato il “programma”, costruito raccogliendo indicazioni dei residenti nelle settimane scorse, a partire da una prima serata di “lancio” delle candidature avvenuta in ottobre. Un programma partecipato che si sintetizza in 5 punti

- Ascolto - Far arrivare la voce dei residenti in Comune: allestiremo una buca delle lettere di quartiere per raccogliere segnalazioni, utilizzeremo le bacheche informative presenti e ne aggiungeremo altre, convocheremo assemblee periodiche pubbliche, attiveremo un indirizzo mail specifico del Consiglio.

- Cura del quartiere - Valorizzare la ricchezza del nostro quartiere, sollecitare le manutenzioni di aree verdi, strade e parchi giochi, accessibilità dei marciapiedi, ecc.

- Sicurezza & Comunità - Favorire iniziative per migliorare le relazioni tra noi abitanti ed accrescere il senso di appartenenza al nostro quartiere. Per noi la sicurezza deve poggiare su un maggior senso di comunità che ci impegniamo a costruire

- Servizi & Trasporti - Pensare ad alternative per migliorare la

mobilità, facilitare la collaborazione tra scuole ed associazioni presenti sul Territorio.

- Eventi - Proporre eventi sportivi, culturali, occasioni di scambio reciproco e di partecipazione alla vita di Comunità.

Abbiamo presentato cosa prevede il regolamento comunale della partecipazione e le prerogative del Consiglio: per parte nostra non saremo una pro-loco del Villaggio, non saremo l’ufficio reclami, non saremo la "Giunta del Villaggio", perchè non ci compete. Saremo però una cinghia di trasmissione tra i residenti e l’amministrazione, favoriremo le iniziative provenienti da residenti in forma associata o meno, e dove potremo solleciteremo la diretta collaborazione su qualche questione di interesse rilevante.

La nostra lista è composta interamente da persone residenti nel quartiere, lo stesso non può essere detto della lista concorrente. Per noi questo è un fatto rilevante, le vere identità e territorio possiamo esprimerle noi…

Il resto dell’incontro è servito a presentare singolarmente i componenti la lista, dal più grande d’età, Luca Pozzi classe 1960 al più giovane, Gabriele Zerbola del 2002. Una grande escursione anagrafica che fa comunque della nostra la lista con età media più bassa tra le 17 presentatesi per le elezioni dei consigli.

La nostra lista sarà presente sulla scheda in ordine alfabetico per scelta, non ci sono capilista o figure che cercano posti e posticini, ma desiderio di mettersi a servizio della comunità del Villaggio, i quartiere più bello di Biella.