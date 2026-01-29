Carnevale a Chiavazza: eventi e date. Il programma completo

Torna anche nel 2026 uno degli appuntamenti cittadini più attesi: il Carnevale Benefico di Chiavazza, una manifestazione che unisce divertimento, tradizione e solidarietà, coinvolgendo grandi e piccoli in un ricco calendario di eventi distribuiti tra fine gennaio e febbraio.

Si comincia domani, venerdì 30 gennaio alle ore 21 al teatro parrocchiale con lo spettacolo teatrale carnevalesco “Cuconclave”, una serata all’insegna della satira e del buonumore, con ingresso a offerta libera.

Il cuore della festa sarà domenica 1 febbraio: alle 10.30 nella chiesa parrocchiale si terrà la Santa Messa in memoria dei membri del comitato defunti, seguita nel pomeriggio dal momento più atteso. Alle ore 14, in piazza XXV Aprile, ritrovo e partenza del corso mascherato, con carri allegorici e gruppi mascherati pronti a colorare le vie del quartiere in un’atmosfera di festa e partecipazione.

Il programma prosegue sabato 7 febbraio con la Magica Cena Spettacolo nel salone del teatro parrocchiale: una serata su prenotazione che abbina la tradizione culinaria all’intrattenimento, grazie allo show del Mago Claudius e alla performance musicale della cantante Barbara Mayer.

Immancabile, domenica 15 febbraio, la storica Fagiolata di Chiavazza, con distribuzione a partire dalle ore 14 in via Firenze fino ad esaurimento. Nella stessa giornata, alle 14.30 in piazza XXV Aprile, spazio anche al Carnevale dei Bambini, organizzato dall’oratorio parrocchiale, per regalare ai più piccoli un pomeriggio di giochi e allegria.