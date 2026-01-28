Prevenzione e sicurezza a Biella, intensificati i controlli: in campo anche le unità cinofile

Sabato scorso, nel corso di una pianificata attività di controllo del territorio congiunta e contemporanea tra le forze di polizia, sono state impiegate unità di personale di rinforzo e unità cinofile specializzate nella ricerca di sostanze stupefacenti.

Nelle prime ore del pomeriggio l’attenzione è stata rivolta ai fenomeni di “violenza urbana” specie nelle aree di maggiore concentrazione di persone con particolare attenzione ai parchi ed ai giardini pubblici cittadini. Un servizio con l’ausilio anche delle unità cinofile è stato svolto presso il Centro Commerciale “Gli Orsi”, unitamente a mirati controlli su nove esercizi pubblici di somministrazione di cibi e bevande della provincia.

Sul fronte della sicurezza stradale sono stati sottoposti a controllo 58 veicoli ed elevate contestazioni per violazione al codice della strada. Nell’ambito delle attività di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti sono stati effettuati due sequestri di sostanza stupefacente (hashish).

Complessivamente sono state identificate e controllate 206 persone, di cui 56 stranieri extracomunitari dei quali è stata appurata la regolare presenza sul territorio nazionale.