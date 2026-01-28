Cossato, escono dal supermercato con buste senza pagare: poi fuggono a piedi

Sono in corso i dovuti accertamenti per delineare i contorni del furto, avvenuto nel pomeriggio di ieri, 27 gennaio, all’interno di un supermercato di Cossato.

Secondo quanto riferito da una donna presente sul posto, quattro persone di origine straniera avrebbero poco prima sottratto quattro buste colme di generi alimentari per poi fuggire a piedi senza pagare.

Non solo: i presunti responsabili avrebbero abbandonato il carrello utilizzato per trasportare la merce. Il danno economico è attualmente in fase di quantificazione.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri, che hanno avviato le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto e individuare i membri del gruppetto.