Biella, colpisce al volto un giovane e lo insegue con il monopattino per rubare il portafogli

È stato convalidato ieri l’arresto dell’uomo fermato dalla Polizia per aggressione e tentata rapina avvenuta lunedì scorso nel pieno centro cittadino. Erano circa le 12.30 quando, in Piazza del Monte, a Biella, un uomo si è avvicinato a un ragazzo di 27 anni, colpendolo al volto nel tentativo di sottrargli denaro e portafoglio.

L’aggressione è avvenuta sotto gli occhi di alcuni amici della vittima, il cui intervento ha permesso al giovane di fuggire e di chiamare il 112. Mentre la vittima restava in contatto telefonico con la Sala Operativa, riferendo di essere inseguito lungo via Italia dall’aggressore in monopattino, le pattuglie della Squadra Volante hanno immediatamente cinturato l’area, presidiando le principali vie di accesso al centro storico.

L’uomo è stato intercettato e fermato poco dopo. Riconosciuto senza esitazioni dalla vittima, è risultato essere un cittadino straniero di 33 anni, arrivato in città da pochi mesi. L’uomo veniva quindi tratto in arresto, provvedimento successivamente convalidato dall’Autorità Giudiziaria.