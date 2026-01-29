Doppio furto a Crevacuore: rubano oro e danneggiano le abitazioni

Nel corso della giornata di ieri, mercoledì 28 gennaio, il territorio di Crevacuore è stato interessato da due furti avvenuti nella stessa zona.

Nel primo episodio i ladri, approfittando dell’assenza del proprietario, hanno scavalcato una recinzione metallica per introdursi nell’abitazione. Dopo essersi arrampicati e aver danneggiato una finestra, hanno messo a soqquadro i locali, asportando diversi monili in oro.

I Carabinieri sono intervenuti a seguito della segnalazione dei residenti e sono in corso ulteriori accertamenti, anche per la quantificazione dei danni.

Una situazione analoga si è verificata nella stessa area, dove i malviventi avrebbero agito con il medesimo modus operandi: danneggiamenti, ingresso da un balcone e caos generalizzato. In questo secondo caso, tuttavia, sembra che i malviventi non siano riusciti a portare via niente, ma sono in corso indagini supplementari.