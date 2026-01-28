Allarme truffe a Biella, sul web falsi profili della Fondazione Cassa di Risparmio: “Sono tentativi di phishing”

Nuove segnalazioni di tentate truffe nel Biellese. Stavolta lancia l'allarme la Fondazione Cassa di Risparmio di Biella che, sui propri canali social, ha condiviso questa nota: “Ci hanno avvisato messaggi circolanti che utilizzano impropriamente il nome e il logo della Fondazione. Tali messaggi propongono investimenti finanziari, trading online o acquisto di criptovalute. La Fondazione Cassa di Risparmio di Biella è totalmente estranea a queste comunicazioni. Si tratta di tentativi di truffa (phishing). Ricordiamo che la nostra Fondazione non sollecita investimenti privati, non propone servizi finanziari speculativi e non utilizza mai i social network per richiedere denaro o dati personali. Tutte le nostre comunicazioni ufficiali passano esclusivamente tramite il nostro sito web www.fondazionecrbiella.it e i canali istituzionali verificati. L’unico gruppo ufficiale della Fondazione è riservato agli enti pubblici e del terzo settore per le comunicazioni relative ai bandi erogativi. L’accesso avviene previa richiesta via email agli uffici della Fondazione e compilazione dei moduli privacy”.

Da qui alcuni consigli se si riceve un messaggio sospetto: non rispondere al messaggio; non cliccare su eventuali link o scaricare allegati; bloccare immediatamente il numero mittente; segnalare il messaggio utilizzando l’apposita funzione.