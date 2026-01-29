Allerta truffe a Valdilana: segnalazioni sui gruppi Facebook, cittadini invitano alla prudenza

Nella mattinata di oggi, su alcuni profili e gruppi Facebook, diversi cittadini hanno segnalato presunti tentativi di truffa riconducibili al noto raggiro dei "finti Carabinieri", invitando la popolazione a prestare la massima attenzione.

Secondo quanto riportato nei messaggi pubblicati online, alcune persone avrebbero ricevuto telefonate da soggetti che si presentano come appartenenti alle Forze dell’Ordine, raccontando di presunti incidenti stradali che coinvolgerebbero familiari, con la richiesta di denaro o oggetti di valore. Si tratta di segnalazioni condivise a scopo preventivo, ma si raccomanda di prestare particolare attenzione. Negli ultimi giorni infatti, sono diversi i tentativi di raggiro, anche via posta, che si susseguono nel territorio biellese.

Si ricorda che le Forze dell’Ordine non chiedono mai soldi o preziosi e raccomandano di non fornire dati personali, interrompere immediatamente la conversazione in caso di sospetti e informare familiari e conoscenti, in particolare le persone più anziane.

Occorre mantenere alta l’attenzione e utilizzare il passaparola come strumento di prevenzione, evitando allarmismi ma contribuendo a diffondere comportamenti corretti e consapevoli.