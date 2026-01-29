Contributi alle famiglie: il Comune di Cossato attiva il bando utenze

Il Comune di Cossato comunica che dal 19 gennaio 2026 fino alle ore 12.00 del 18 marzo 2026 è possibile presentare domanda di partecipazione al “Bando Utenze Domestiche”, contributo una tantum destinato ai nuclei familiari residenti in città, finalizzato a mitigare l’aumento delle spese energetiche sostenute nel corso del 2025.

Il bando è rivolto alle famiglie residenti a Cossato in possesso dei requisiti tra cui un ISEE in corso di validità fino a 21.000 euro e l’aver sostenuto, nell’anno 2025, spese documentate per utenze domestiche non inferiori a 500 euro, relative all’abitazione di residenza.

Le istanze, debitamente compilate e firmate, corredate dalla documentazione richiesta e da copia di un documento di identità in corso di validità del richiedente, dovranno essere presentate esclusivamente previo appuntamento presso l’edificio comunale di Villa Ranzoni, in via Ranzoni 24. Gli appuntamenti possono essere fissati contattando gli Uffici Politiche Sociali ai numeri 015/9893510 o 015/9893507. Nella stessa sede è possibile ritirare la modulistica cartacea necessaria

Per chi avesse necessità di supporto, è previsto un servizio di assistenza alla compilazione della domanda, attivo dal lunedì al venerdì, nella fascia oraria 9.00–12.30, contattando i medesimi recapiti telefonici. È ammessa una sola domanda per ciascun nucleo familiare e non sono previste modalità alternative di presentazione.

Il contributo, se riconosciuto, verrà erogato in un’unica soluzione mediante accredito su conto corrente bancario o postale indicato in sede di domanda.

Per maggiori informazioni: https://www.informagiovanicossato.it/2026/01/29/bando-utenze-domestiche-contributo-a-favore-delle-famiglie-cossatesi/