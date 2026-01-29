Inaugurazione circuito T.T.C.

Si inaugura sabato 31 gennaio il circuito TTC (“Trail Turismo Csen”) con il primo appuntamento di due gare non competitive, che si terranno in contemporanea a Candelo: la Ysangarda Night Trail K10 e la Ysangarda Night Trail K19. Per rientrare tra i finisher del circuito sarà sufficiente completarne una delle due a scelta.

Le iscrizioni alle due manifestazioni sono ancora aperte e sono effettuabili tramite la sezione “Iscrizioni” del sito ufficiale dell’evento.

clicca qui le le iscrizioni

Le iscrizioni al circuito TTC sono gratuite e fondamentali per essere candidati al premio finisher. Sono possibili attraverso il sito ufficiale di CSEN Biella , tramite un modulo apposito consegnato dai singoli organizzatori delle manifestazioni oppure con QR Code, presente anche sulla locandina TTC.

Sul sito CSEN Biella sono consultabili anche il regolamento per la partecipazione e il calendario completo delle gare.