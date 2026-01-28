Biella celebra gli eroi in divisa, encomi per tre agenti della Polizia Locale

Nel corso dell’ultimo Consiglio Comunale l'amministrazione di Biella, su delega della Regione Piemonte, ha conferito un riconoscimento a tre appartenenti alla Polizia Locale, distinguendosi per dedizione, professionalità e altissimo senso del dovere.

Un encomio è stato assegnato al Stefano Zannin, Commissario della Polizia Locale, per gli oltre 35 anni di servizio svolti con competenza, equilibrio e profondo spirito di servizio a favore della comunità biellese. Un ulteriore riconoscimento è stato conferito all’assistente Damiano Nurra e all’agente Stefano Bellinazzo, per il coraggio, la prontezza e l’umanità dimostrati in occasione di un intervento che ha permesso di salvare la vita a un uomo in grave stato di crisi, impedendo un gesto estremo su un ponte cittadino.

"L’azione dei due operatori rappresenta un esempio concreto di come la Polizia Locale non sia solo presidio di legalità ma anche punto di riferimento umano e sociale, capace di intervenire con sensibilità e lucidità anche nelle situazioni più delicate - si legge nella nota del Comune - L’amministrazione esprime profonda gratitudine e orgoglio per l’operato di questi servitori dello Stato, che con il loro impegno quotidiano e con gesti straordinari onorano l’uniforme che indossano e rafforzano il rapporto di fiducia tra istituzioni e cittadini. Questo riconoscimento vuole essere non solo un ringraziamento formale, ma un segno tangibile della stima dell’intera comunità biellese".