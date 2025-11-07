Tollegno: successo per la serata in ricordo dei caduti della Grande Guerra FOTO

Nella serata di mercoledì 5 novembre, il gruppo Alpini di Tollegno, i volontari della biblioteca e i responsabili dell'associazione “Spazio 0-100”, in occasione della ricorrenza del IV Novembre, hanno ricordato i caduti della Grande Guerra attraverso racconti e immagini a cura di Giulia Ghisio.

Gli Alpini, che hanno aperto e chiuso l'evento cantando in coro alcuni brani del '15/'18, hanno anche colto l'occasione per ricordare il compaesano Ennio Cinguino, alpino e musicista di fama, che in passato ha sempre accompagnato le occasioni di questo genere con la sua fisarmonica.

L'iniziativa ha suscitato grande interesse e apprezzamento da parte della popolazione, invitata a partecipare alla prossima serata, sempre organizzata dalla biblioteca e in programma per il mese di dicembre.