Biella, agente di Polizia colpito alla testa da un cacciavite. SIULP: “Aggressioni sempre più numerose”

“Ennesima aggressione, questa volta è accaduto ad un poliziotto delle volanti della Questura di Biella, colpito brutalmente con un cacciavite alla testa mentre agiva nel pieno delle proprie funzioni e senza un valido motivo”. A dichiararlo il segretario generale provinciale del SIULP (Sindacato Italiano Unitario Lavoratori di Polizia) di Biella Matteo Ciriello, in merito all'aggressione del 4 novembre 2025 presso la stazione San Paolo.

“Anche in una città apparentemente tranquilla, come Biella, oramai si registrano spesso episodi di questo tipo – prosegue - L'ostilità verso le forze dell'ordine è in continuo aumento e le aggressioni, sempre più numerose, sono all'ordine del giorno. Un fatto gravissimo degno di una riflessione anche da parte della politica, affinché non solo si pensi alla sicurezza dei poliziotti e/o di chi difende lo stato ma anche alla tutela della cittadinanza che corre il rischio di diventare vittima della violenza da parte di soggetti che non hanno per nulla paura di aggredire donne e uomini in divisa perché sicuri di non essere puniti. Esprimo, a nome mio e di tutto il SIULP di Biella, solidarietà e totale vicinanza al nostro collega che ha riportato una ferita al capo che lo vedrà costretto ad una dolorosa convalescenza”.