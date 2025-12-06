 / CRONACA

CRONACA | 06 dicembre 2025, 12:12

Sinistro stradale in Piazza Adua a Biella, traffico rallentato FOTO

Non sembrano esserci feriti

Sinistro stradale questa mattina sabato 6 dicembre in Piazza Adua a Biella.  Da una prima ricostruzione sembra che siano state coinvolte due auto.  Fortunatamente, non sembrano esserci feriti tra i conducenti o i passeggeri che si trovavano a bordo dei mezzi.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri, che stanno gestendo la situazione ed effettuando i rilievi del sinistro, garantendo la sicurezza e il regolare flusso del traffico nella zona.

Al momento, le cause dell’incidente sono in corso di accertamento da parte delle autorità competenti.

s.zo.

