Dramma a Coggiola, uomo di 71 anni trovato senza vita in casa

Tragica scoperta nel comune di Coggiola, dove nella giornata di ieri, 4 dicembre, è stato rinvenuto il corpo senza vita di un uomo di circa 71 anni. A trovarlo un parente che ha subito dato l'allarme.

Sul posto sono giunti velocemente i Carabinieri, assieme al personale sanitario del 118 che non ha potuto far altro che constatarne il decesso per cause naturali, a seguito di un arresto cardiaco. Su disposizione del magistrato di turno, la salma è stata affidata ai familiari per le esequie funebri.