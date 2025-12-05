 / CRONACA

CRONACA | 05 dicembre 2025, 12:20

Dramma a Coggiola, uomo di 71 anni trovato senza vita in casa

Constatato il decesso per cause naturali, a seguito di un arresto cardiaco.

Dramma a Coggiola, uomo di 71 anni trovato senza vita in casa (foto di repertorio)

Tragica scoperta nel comune di Coggiola, dove nella giornata di ieri, 4 dicembre, è stato rinvenuto il corpo senza vita di un uomo di circa 71 anni.  A trovarlo un parente che ha subito dato l'allarme. 

Sul posto sono giunti velocemente i Carabinieri, assieme al personale sanitario del 118 che non ha potuto far altro che constatarne il decesso per cause naturali, a seguito di un arresto cardiaco. Su disposizione del magistrato di turno, la salma è stata affidata ai familiari per le esequie funebri. 

g. c.

