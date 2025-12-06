Biella: rubato portafoglio con 200 euro

Nella mattina di ieri venerdì 5 dicembre a Biella, una donna ha subito un furto all’interno del supermercato Lidl di Corso Europa. La vittima, nata nel 1953, ha chiamato il 112 per segnalare l’accaduto.

Secondo quanto riferito dai Carabinieri intervenuti, la donna non si era accorta del furto fino al momento del pagamento, quando ha constatato la sparizione del proprio portafoglio, contenente effetti personali e circa 200 euro in contanti.

I militari hanno preso contatto con la richiedente e hanno richiesto la visualizzazione delle immagini delle telecamere di sorveglianza del supermercato, per cercare di identificare gli autori del gesto. Gli accertamenti sono tuttora in corso.