Colta da un malore improvviso, donna di 37 anni portata al Pronto Soccorso in codice rosso

È stata trasportata al Pronto Soccorso, in codice rosso, la donna di 37 anni che, nella tarda mattinata di ieri, 4 dicembre, è stata improvvisamente colta da un malore. Il fatto è avvenuto nel comune di Occhieppo Superiore, in una zona vicino ai boschi.

A dare l'allarme il marito che si trovava con lei. Sembra che entrambi stessero andando a trovare un conoscente. I soccorritori del 118 sono intervenuti rapidamente e la donna è stata trasportata d’urgenza all’ospedale di Biella, dove è stata ricoverata nel reparto di rianimazione.

Sul posto anche i militari dell'Arma per gli accertamenti di rito che chiariranno con precisione le dinamiche dell’accaduto.