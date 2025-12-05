 / CRONACA

Colta da un malore improvviso, donna di 37 anni portata al Pronto Soccorso in codice rosso

Il fatto è avvenuto ieri mattina, presenti il 118 e i Carabinieri.

Colta da un malore improvviso, donna di 37 anni portata al Pronto Soccorso in codice rosso (foto di repertorio)

È stata trasportata al Pronto Soccorso, in codice rosso, la donna di 37 anni che, nella tarda mattinata di ieri, 4 dicembre, è stata improvvisamente colta da un malore. Il fatto è avvenuto nel comune di Occhieppo Superiore, in una zona vicino ai boschi.

A dare l'allarme il marito che si trovava con lei. Sembra che entrambi stessero andando a trovare un conoscente. I soccorritori del 118 sono intervenuti rapidamente e la donna è stata trasportata d’urgenza all’ospedale di Biella, dove è stata ricoverata nel reparto di rianimazione.

Sul posto anche i militari dell'Arma per gli accertamenti di rito che chiariranno con precisione le dinamiche dell’accaduto.

s.zo. / g. c.

