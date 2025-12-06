Sale sul tetto dell'auto e si denuda, caos in via Milano a Vigliano FOTO

Momenti di confusione e paura questa mattina sabato 6 dicembre a Vigliano, davanti al bar “Mille Voglie”, quando una donna, completamente nuda, è stata vista in mezzo alla strada, creando difficoltà al traffico e spaventando i passanti. La donna è salita sulla sua auto ed ha iniziato a denudarsi. Ha quindi iniziato a danneggiare tergicristalli di auto in colonna. Ad un passante sembra che abbia strappato via gli occhiali da vista scaraventandoli a terra.

Accanto a lei era presente anche una bambina, che ha cominciato a piangere, aumentando la preoccupazione dei presenti, e che è stata assistita dai passanti ed accompagnata dentro al bar. Sul posto sono arrivate tre pattuglie dei Carabinieri e una prima ambulanza, quindi una seconda. I sanitari hanno infine portato via la donna che continuava a dare in escandescenza.

Sul posto è arrivata una persona che sembrava conoscerla, che creato ulteriori momenti di seria difficoltà ma che i Militari sono stati in grado di gestire al meglio con professionalità.

Fortunatamente non si registrano feriti, ma l’episodio ha creato grande scompiglio tra i cittadini, molti dei quali non sapevano come reagire di fronte a comportamenti così imprevedibili. Sembra che la donna non sia nuova a situazioni simili.