Ferisce un poliziotto con un cacciavite: arrestato 54enne biellese

Nella giornata di oggi, martedì 4 novembre, gli agenti della Squadra Volante della Questura di Biella hanno proceduto all’arresto di un cittadino italiano di 54 anni, responsabile di aver ferito con un cacciavite un operatore di polizia intervenuto in seguito a un’aggressione.

In base a quanto ricostruito, l’uomo aveva poco prima strattonato una parente, la cugina, incontrata per caso nei pressi della stazione ferroviaria, probabilmente a causa di rancori pregressi. All’arrivo della Volante, il 54enne ha dapprima insultato gli operatori e successivamente si è scagliato contro di loro, colpendo uno degli agenti con un cacciavite che teneva occultato nella tasca.

Il poliziotto ha riportato una ferita alla testa, con lesioni giudicate guaribili in 15 giorni. L’aggressore è stato immediatamente bloccato e tratto in arresto.