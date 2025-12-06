 / CRONACA

CRONACA | 06 dicembre 2025, 13:18

SP 230 tra Verrone e Benna, animali in strada

Sono intervenuti i Carabinieri

Ieri venerdì 5 dicembre, intorno alle 13.30, numerose segnalazioni sono giunte al 112 per la presenza di bovini sulla sede stradale lungo la Strada Provinciale 230, nel tratto tra Verrone e Benna. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri di Candelo, che hanno constatato che inizialmente nessuno si stava occupando degli animali, rimasti fermi in mezzo alla carreggiata, creando potenziale pericolo per la circolazione.

Fortunatamente, poco dopo, è arrivato un uomo nato nel 1996 a Pollone, che ha provveduto a riportare i bovini all’interno del loro recinto, risolvendo rapidamente la situazione e garantendo la sicurezza della strada. 

s.zo.

