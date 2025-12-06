 / SPORT

06 dicembre 2025

Luca Broglio medaglia d'argento ai nazionali di Karate AICS

Luca Broglio medaglia d'argento ai nazionali di Karate AICS

Luca Broglio medaglia d'argento ai nazionali di Karate AICS

Calenzano, 30 novembre 2025, buona prestazione per Luca Broglio, atleta del Quadrifoglio Karate Team 2 di Falcero (Valdilana), appartenente al Gruppo Sportivo A.N.C. Carabinieri Piemonte, impegnato ai Campionati italiani AICS al Palazzetto dello Sport di Calenzano nella categoria Kumite Juniores -86 kg. Luca ha affrontato la gara con impegno e continuità, dimostrando una buona gestione degli incontri e un atteggiamento sempre concentrato.

Il lavoro svolto gli ha permesso di ottenere un risultato importante, chiudendo con un secondo posto e conquistando la medaglia d’argento, premio del suo percorso e della costanza mostrata in gara.


 

c.s.Quadrifoglio Karate Team 2, s.zo.

