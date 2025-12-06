Luca Broglio medaglia d'argento ai nazionali di Karate AICS

Calenzano, 30 novembre 2025, buona prestazione per Luca Broglio, atleta del Quadrifoglio Karate Team 2 di Falcero (Valdilana), appartenente al Gruppo Sportivo A.N.C. Carabinieri Piemonte, impegnato ai Campionati italiani AICS al Palazzetto dello Sport di Calenzano nella categoria Kumite Juniores -86 kg. Luca ha affrontato la gara con impegno e continuità, dimostrando una buona gestione degli incontri e un atteggiamento sempre concentrato.



Il lavoro svolto gli ha permesso di ottenere un risultato importante, chiudendo con un secondo posto e conquistando la medaglia d’argento, premio del suo percorso e della costanza mostrata in gara.



