Perdite di gas dai contatori, Vigili del Fuoco a Biella e Bioglio

Triplo intervento dei Vigili del Fuoco a Biella e Bioglio per segnalazioni di fughe gas. In tutti i casi, è stata rilevata la perdita da alcuni contatori presenti sulla strada. Le squadre hanno messo in sicurezza i dispositivi, in attesa dell'arrivo dei tecnici preposti. I fatti sono avvenuti nella mattinata di oggi, 5 dicembre.