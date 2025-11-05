Biella, agente ferito con un cacciavite. Delmastro: “Mai più pene blande per chi aggredisce uomini e donne in divisa”

“Esprimo solidarietà, per il tramite del Questore di Biella, a tutti gli uomini e le donne della Polizia di Stato per la brutale aggressione ai danni di un agente in servizio. Sono vicino all’agente ferito”. Queste le parole del sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro, in merito all'aggressione di ieri, 4 novembre, presso la stazione San Paolo.

E aggiunge: “Sarà mia cura, appena rientro a Biella, recarmi in Questura e, ove possibile, anche in visita all’agente ferito per testimoniare la vicinanza delle istituzioni. L’aggressione brutale rende ancora più evidente la bontà del Decreto Sicurezza, improvvidamente definito 'decreto liberticida' da una sinistra ideologicamente allergica alla sicurezza e alle divise. Nel Dl Sicurezza è prevista infatti una nuova fattispecie per chi aggredisce gli agenti in sevizio che prevede la punizione esemplare da due anni a cinque anni: lo Stato deve difendere chi ci difende. Mai più pene blande per chi aggredisce uomini e donne in divisa”.