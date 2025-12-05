Biella ha un nuovo procuratore capo, è Mario Andrigo

Biella ha un nuovo procuratore capo: è Mario Andrigo, nominato nei giorni scorsi a Roma durante l'assemblea del Consiglio Superiore della Magistratura. Succede a Ruggero Mauro Crupi, giunto nel capoluogo laniero nel novembre 2024 come procuratore facenti funzioni. La nomina è stata votata dal plenum a maggioranza.

60 anni, Andrigo è stato per oltre 10 anni sostituto procuratore a Reggio Calabria, svolgendo attività anche nella Direzione Distrettuale Antimafia e occupandosi di casi di rilevanza nazionale, come il delitto Fortugno di cui è stato pubblico ministero. Vanta esperienze anche a Vigevano, Pavia e Novara, dove è rimasto negli ultimi 10 anni.