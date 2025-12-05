Vigili del Fuoco a Pray per un palo della luce inclinato

Intervento dei Vigili del Fuoco nel comune di Pray. Stando alle prime ricostruzioni, un autobus di linea avrebbe colpito in manovra un palo dell'illuminazione pubblica che, a causa dell'urto, è rimasto danneggiato e pericolosamente pericolante sulla strada.

Il fatto è accaduto intorno alle 6.30 di oggi, 5 dicembre, in via Sella. Sul posto è giunta la squadra di Ponzone per le operazione di messa in sicurezza, assieme ai tecnici preposti. Presenti anche i militari dell'Arma per la raccolta dei rilievi. Non si sono registrati feriti o danni a mezzi in sosta.