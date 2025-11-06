Biella, agente ferito con un cacciavite. La FNS Cisl Piemonte dichiara: “Aggressioni alle divise si stanno allargando”

“È notizia di queste ore che a Biella è stato aggredito un poliziotto da uno sconosciuto armato di cacciavite”. A dichiararlo Salvatore Mangione, segretario generale della FNS Cisl Piemonte.

E aggiunge: “Purtroppo il fenomeno delle aggressioni verso le divise si sta pericolosamente allargando e quello dell'altro giorno ne è la dimostrazione. Episodio per il quale vogliamo porgere al nostro collega, la più sentita vicinanza con un augurio di pronta guarigione”.

Poi il segretario della Federazione Nazionale Sicurezza ha riportato quanto segue: “La nostra organizzazione, che rappresenta il personale della Polizia Penitenziaria, lo dichiara da anni perché all’interno delle carceri il fenomeno è all’ordine del giorno ma siamo molto fiduciosi perché la politica sta decisamente mostrando un’attenzione particolare nei confronti delle forze dell’ordine e, in particolare, nei confronti dei lavoratori in divisa che opera all’interno degli istituti penitenziari”.

“Anche per quanto riguarda le assunzioni abbiamo saputo che il nostro Corpo nel 2026 riceverà un rinforzo di oltre 2000 unità che si aggiungono alle 3200 che stanno partendo per il corso di formazione – sottolinea - Una boccata di ossigeno per tutti i colleghi impegnati nella difesa dello Stato”.