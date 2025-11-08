 / ATTUALITÀ

ATTUALITÀ | 08 novembre 2025, 15:20

Biella, Fratelli d’Italia in visita alla Questura: solidarietà all'agente ferito con un cacciavite FOTO

Presenti il sottosegretario alla Giustizia Delmastro, il consigliere regionale Zappalà, e gli assessori del comune di Biella, Franceschini e Paraggio.

fratelli d'italia

Biella, Fratelli d’Italia in visita alla Questura: solidarietà all'agente ferito con un cacciavite FOTO

Questa mattina una rappresentanza di Fratelli d’Italia ha fatto visita alla Questura di Biella per manifestare solidarietà e vicinanza al poliziotto rimasto ferito nei giorni scorsi durante un intervento in città. Presenti il sottosegretario alla Giustizia, Andrea Delmastro, il consigliere regionale Davide Zappalà, e gli assessori del comune di Biella, Cristiano Franceschini e Amedeo Paraggio.

Delmastro ha espresso “gratitudine e profonda vicinanza all’agente colpito mentre svolgeva il proprio dovere. La sicurezza dei cittadini passa dal coraggio e dalla professionalità delle nostre forze dell’ordine, che non smetteremo mai di sostenere con convinzione. Il Governo Meloni continua a sostenere con forza il loro lavoro, rafforzando strumenti, organici e tutele”.

A lui si è unito il consigliere regionale Zappalà, che ha ringraziato il questore Delia Bucarelli “per la costante attenzione con cui guida la Questura di Biella e per il lavoro quotidiano svolto da donne e uomini che garantiscono sicurezza e legalità. A loro va il nostro apprezzamento più sincero”.

News collegate:
 Biella, agente ferito con un cacciavite. La FNS Cisl Piemonte dichiara: “Aggressioni alle divise si stanno allargando” - 06-11-25 12:20
 Biella, agente ferito con un cacciavite. Delmastro: “Mai più pene blande per chi aggredisce uomini e donne in divisa” - 05-11-25 15:30
 Biella, agente di Polizia colpito alla testa da un cacciavite. SIULP: “Aggressioni sempre più numerose” - 05-11-25 10:20
 Ferisce un poliziotto con un cacciavite: arrestato 54enne biellese - 04-11-25 18:47

c. s. FdI g. c.

Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore