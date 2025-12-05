Donna accusa malessere in casa, arriva l'elisoccorso ad Andorno Micca VIDEO

Attimi di apprensione nel comune di Andorno Micca dove, nella mattinata di oggi, 5 dicembre, è intervenuto l'elisoccorso per assistere una persona.

Dalle informazioni raccolte, una donna (di cui non si conosce l'età) avrebbe accusato un malessere all'interno della sua abitazione. Sul posto è giunta l'ambulanza, assieme al mezzo aereo, atterrato nel frattempo nel prato vicino al cimitero, sotto gli occhi di passanti e automobilisti.

La residente è stata soccorsa dal personale sanitario del 118 e caricata a bordo dell'elicottero per il trasporto in ospedale. Non sono note, al momento, le sue condizioni di salute. Presenti anche i militari dell'Arma.