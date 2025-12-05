 / CRONACA

CRONACA | 05 dicembre 2025, 12:00

Donna accusa malessere in casa, arriva l'elisoccorso ad Andorno Micca VIDEO

Sul posto 118 e Carabinieri, la residente trasportata in ospedale.

Donna accusa malessere in casa, arriva l'elisoccorso ad Andorno Micca (servizio di Mattia Baù per newsbiella.it)

Attimi di apprensione nel comune di Andorno Micca dove, nella mattinata di oggi, 5 dicembre, è intervenuto l'elisoccorso per assistere una persona.

Dalle informazioni raccolte, una donna (di cui non si conosce l'età) avrebbe accusato un malessere all'interno della sua abitazione. Sul posto è giunta l'ambulanza, assieme al mezzo aereo, atterrato nel frattempo nel prato vicino al cimitero, sotto gli occhi di passanti e automobilisti.

La residente è stata soccorsa dal personale sanitario del 118 e caricata a bordo dell'elicottero per il trasporto in ospedale. Non sono note, al momento, le sue condizioni di salute. Presenti anche i militari dell'Arma.

g. c.

