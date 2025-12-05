Ladri a Biella e Sostegno, stanze a soqquadro ma fuggono via a mani vuote (foto di repertorio)

Nuovi casi di furto nel Biellese. Due avvenuti al Vandorno di Biella, uno a Sostegno, in alta Valsessera. In tutti i casi i ladri si sono allontanati a mani vuote dopo aver messo a soqquadro le stanze di alcune abitazioni in cerca di monili in oro e oggetti preziosi. In un caso, forse disturbati dall'arrivo dei residenti, sarebbero fuggiti prima di poter entrare in casa. Indagano i Carabinieri.