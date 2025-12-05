Nuovi casi di furto nel Biellese. Due avvenuti al Vandorno di Biella, uno a Sostegno, in alta Valsessera. In tutti i casi i ladri si sono allontanati a mani vuote dopo aver messo a soqquadro le stanze di alcune abitazioni in cerca di monili in oro e oggetti preziosi. In un caso, forse disturbati dall'arrivo dei residenti, sarebbero fuggiti prima di poter entrare in casa. Indagano i Carabinieri.
In Breve
venerdì 05 dicembre
giovedì 04 dicembre
Video animalerie
Che tempo fa
Rubriche
Le prime dal territorio
Biella
Ladri a Biella e Sostegno, stanze a soqquadro ma fuggono via a mani vuote
Indagano i Carabinieri.