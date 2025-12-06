A Pollone tra luci e colori spunta il suggestivo presepe di bambole del Rione Burcina FOTO e VIDEO

A Pollone tra luci e colori spunta il suggestivo presepe di bambole del Rione Burcina FOTO Mauro Benedetti per newsbiella.it

Ghirlande che incorniciano i portoni, addobbi dai mille colori e un brillare di luci che, al calare del buio, trasforma le vie del paese in un piccolo scenario fiabesco. Anche Pollone si veste a festa per il Natale, avvolto da quell’atmosfera calda e familiare che ogni anno richiama adulti e bambini a passeggiare tra le sue strade.

E tra le curiosità più amate spicca il caratteristico presepe di bambole del Rione Burcina, una tradizione semplice ma capace di incantare chiunque si fermi ad osservarlo. Le bambole, curate nei dettagli e disposte con attenzione, raccontano la Natività con un tocco delicato e affettuoso, diventando uno dei simboli più riconoscibili di questo periodo a Pollone.

Un’installazione che non è solo decorazione, ma anche un gesto di comunità: un modo per celebrare insieme il Natale, riscoprendo il valore delle piccole cose e il calore delle tradizioni che resistono nel tempo.