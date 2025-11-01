Biella Rugby sfiora la vittoria, alla fine passa Piacenza

Pomeriggio intenso quello di oggi al “Beltrametti”, lo stesso campo sul quale Biella aveva conquistato la promozione lo scorso giugno. Questa volta, la festa è dei padroni di casa, ma i gialloverdi tornano a casa con un altro punto di bonus, il quarto ottenute in quattro giornate di campionato. L’avvio è tutto biellese. Gli uomini di Benettin dominano la mischia e nei primi venti minuti impongono un ritmo altissimo, costruendo due mete firmate da Cruciani. La prima al 13’: dopo un paio di mischie vinte ai cinque metri, Biella ottiene l’introduzione sotto i pali, apre il gioco e Cruciani trova il varco. Ventzel trasforma. Quattro minuti più tardi, ancora Cruciani schiaccia oltre la linea, trasformando poi lui stesso il 14-0 che fotografa un avvio quasi perfetto.

Con il passare dei minuti, però, il copione cambia. Biella rallenta e Piacenza cresce, approfittando anche di due cartellini gialli che costringono i gialloverdi a giocare in inferiorità numerica. I padroni di casa accorciano al 37’ e vanno al riposo sul 7-14. Alla ripresa, Piacenza trova subito la seconda marcatura, portandosi a ridosso nel punteggio. Il sorpasso arriva al 53’ con un piazzato centrale per il 15-14 e cinque minuti più tardi una terza meta trasformata porta il vantaggio fino al 22-14. Negli ultimi dieci minuti Biella sembra ritrovare energia e lucidità. Dopo una bella azione in mischia offensiva, Foglio Bonda riceve e concretizza una marcatura pesante che Ventzel trasforma per il 22-21. Nel finale, i gialloverdi ci provano con determinazione, spingendo fino all’ultimo secondo, ma la difesa piacentina regge. Un punto di bonus che conferma la costanza dei biellesi in questo avvio di stagione: quattro giornate, quattro bonus, per un bottino complessivo equivalente a una vittoria piena.

Alberto Benettin, coach Brc, commenta così: “Sono deluso dal risultato e in parte anche dalla prestazione dei ragazzi. Siamo partiti bene, come spesso ci succede, poi abbiamo avuto un blackout di quaranta minuti: troppo tempo senza fare niente. Sarà necessario capire il perché è accaduto. Alla fine abbiamo rischiato di vincere, ma abbiamo meritato di perdere ed è giusto che sia andata così. In settimana cercheremo di darci delle risposte e di lavorare ancora più del solito. In questo campionato devi rimanere acceso per ottanta minuti. Se non ci riesci, perdi le partite”.

Sitav Rugby Lyons v Biella Rugby Club 22-21 (7-14)

Marcatori: p.t. 13’ m Cruciani tr Wentzel (0-7), 18’ m Cruciani tr Cruciani (0-14), 37’ m Conti tr Camero (7-14)

s.t. 43’ m Nalaga (12-14), 53’ cp Camero (15-14), 60’ m Franzoso tr Camero (22-14), 68’ m Foglio Bonda tr Wentzel (22-21)

Sitav Rugby Lyons: Via G (65’ Pasini); Franzoso, Nalaga, Conti, Gaetano; Camero, Via A (63’ Colombo); Perazzli, Cissè, Bance (57’ Bottacci); Moretto (cap), Cutler; Moretti (65’ Horgan), Bolzoni (55’ Borghi), Acosta (41’ Libero)

All. Matenga, Solari

Biella Rugby Club: Vermeulen; Morel, Foglio Bonda, Cruciani (48’ Dapavo), Nastaro; Wentzel, Dabalà (53’ Loro); Gonella, Zucconi, Mondin (51’ Efthymiopoulos); Loretti (47’ Ouattara T), De Biaggio; Leuila (57’ Maina), Ledesma 70’ Casiraghi), De Lise (cap) (57’ Ouattara M)

All. Benettin

Arb. Munarini (Parma)

AA1: Meschini (Milano) AA2: Iavarone (Perugia)

TMO: Trentin (Monza)

Cartellini: 22’ giallo a Cruciani (Biella Rugby Club), 33’ giallo a De Biaggio (Biella Rugby Club), 79’ giallo a Perazzoli (Sitav Rugby Lyons)

Calciatori: Camero 3/4 (Sitav Rugby Lyons), Wentzel 2/2 (Biella Rugby Club), Cruciani 1/2 (Biella Rugby Club),

Note: Giornata coperta e tiepida, terreno in perfette condizioni. Spettatori 600 circa.

Punti conquistati in classifica: Sitav Rugby Lyons 4 ; Biella Rugby Club 1

Player of the Match: Marco Conti (Sitav Rugby Lyons)