Basket, Teens Biella beffata: arrivano a Novara, ma il campo è già occupato

Ha dell’incredibile quanto accaduto sabato sera a Novara, dove la squadra arancio-blu biellese era attesa sul parquet del Pala Sartorio per l’incontro in programma alle 18:30.

All’arrivo nell’impianto, la squadra, lo staff tecnico e i padroni di casa del College Novara si sono trovati di fronte a una situazione surreale: il campo era occupato da un torneo di tennis tavolo con otto tavoli allestiti, rendendo impossibile la disputa della partita.

Tra lo stupore generale dei giocatori e del pubblico, all’arrivo dei giudici di gara e degli arbitri non è rimasto altro da fare che constatare l’impossibilità di giocare. A regolamento, il Teens Biella — insieme ai numerosi tifosi giunti da Biella per assistere alla gara — ha dovuto fare ritorno a casa senza poter scendere in campo.

Nei prossimi giorni sarà il giudice sportivo a pronunciarsi sul caso. È probabile lo 0-20 a tavolino in favore del Teens, come previsto dal regolamento in situazioni analoghe.

Inutile sottolineare la delusione di staff, giocatori e tifosi, che avrebbero voluto godersi una serata di sport e di basket. Un episodio davvero incredibile.