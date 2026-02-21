Basket, esame a Piossasco per il Teens

Dopo la quinta vittoria consecutiva il Teens Basket Biella scende a Piossasco per consolidare il terzo gradino della classifica. Di fronte troverà una squadra che, in casa, risulta essere solida e competitiva e alla ricerca di punti per evitare i playout e strizzare gli occhi ai playoff.

Squadra difficile da affrontare ma la solidità del Teens di questa stagione fa ben presagire e sperare i tifosi arancioblù. La squadra biellese forte del terzo posto in classifica scende a Piossasco con la consapevolezza di essere in un ottimo momento e vorrà portare a Biella altri due punti.

Palla a due alle 19 di oggi, 21 febbraio, al Palasport di via Nino Costa di Piossasco.



