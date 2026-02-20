 / Basket

Il minibasket riparte in Valle Cervo con ospiti d’eccezione

Un incontro speciale ha dato il via alle attività di minibasket in Valle Cervo. I giovani partecipanti hanno avuto l’opportunità di incontrare a Sagliano Micca tre giocatori della Serie C, Luca Trombetta, JB Blair e Lollo Cardani, che hanno condiviso con i bambini momenti di gioco, entusiasmo e passione per la pallacanestro. La presenza degli atleti, veri “giganti” anche per statura, ha reso l’iniziativa ancora più coinvolgente, regalando ai piccoli partecipanti un’esperienza divertente e motivante.

“Con questa iniziativa prende ufficialmente il via il corso di Minibasket a Sagliano Micca, pensato per offrire ai più piccoli un’occasione per praticare sport, socializzare e avvicinarsi al gioco della pallacanestro in un ambiente sereno e accogliente – riporta l'amministrazione comunale - Il corso si svolge presso la Palestra Polivalente di Sagliano Micca, ogni venerdì dalle 15.30 alle 16.30, ed è gratuito, con possibilità di partecipare a una prova. L’attività punta a favorire la crescita dei bambini attraverso lo sport, promuovendo amicizia, collaborazione e divertimento. Per informazioni: 335 5879707”.

