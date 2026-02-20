 / Basket

Basket | 20 febbraio 2026, 16:20

Basket, le emozioni della Final Eight di Coppa Italia 2026 FOTO

La Frecciarossa Final Eight di Coppa Italia 2026 si è aperta mercoledì 18 febbraio all’Inalpi Arena di Torino con un verdetto chiarissimo: la Lombardia è la prima regione a piazzare due semifinaliste, perché Germani Brescia ed EA7 Emporio Armani Milano superano rispettivamente Udine e Trieste, mandando fuori in un colpo solo due squadre del Friuli-Venezia Giulia.

Nel match inaugurale, Brescia imposta la partita subito sui binari giusti e non li abbandona più: contro l’APU Old Wild West Udine finisce 78-64, con i biancoblù avanti dal primo minuto e capaci di gestire ogni tentativo di rientro. La Germani scappa già nel primo quarto con un avvio aggressivo (parziale iniziale che indirizza l’inerzia) e chiude i primi 10’ sul 23-11, sfruttando anche le difficoltà offensive dei friulani, poco fluidi e fallosi nelle scelte.

A trascinare Brescia è ancora Amedeo Della Valle: 17 punti e leadership continua nei momenti in cui Udine prova ad accendersi. Dietro di lui pesano anche i 15 di Burnell e i 14 di Ndour, preziosi per dare equilibrio e fisicità (anche considerando l’assenza di Ivanovic in regia segnalata nel racconto gara). Dall’altra parte, Udine trova ossigeno soprattutto con Calzavara (17) e con Christon (10), ma non basta per ribaltare una partita rimasta sempre in controllo bresciano.

In serata, Milano conquista il secondo pass semifinale battendo Trieste 94-86 in una gara molto più “a strappi”. Trieste sorprende con un primo tempo coraggioso e va all’intervallo avanti 49-46, spinta dalla sfuriata di Jahmi’us Ramsey (27 totali, 16 nel solo secondo quarto). Nella ripresa però l’Olimpia cambia marcia: l’avvio di terzo periodo è decisivo e la qualità dei possessi extra fa la differenza, con 19 rimbalzi offensivi.

Il volto della partita è Shavon Shields, dominante con 28 punti e percentuali pesanti, mentre Trieste paga anche l’espulsione di Markel Brown e, per Milano, resta l’incognita dell’infortunio muscolare di Diop.

Ora il tabellone propone quello che tutti volevano (o temevano): sabato 21 febbraio, semifinale Brescia–Milano, un derby lombardo con un posto in finale in palio.

Redazione

