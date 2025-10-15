Equipe Vitesse in gara al Rally di Sanremo

È partito il conto alla rovescia per la 72° edizione del Rally di Sanremo, gara che ha visto fino ai primi anni 2000 calcare le proprie strade dai più forti piloti del Mondiale Rally. La competizione sarà l'ultimo atto del Campionato Italiano Assoluto Rally e quindi determinante per l'assegnazione dei titoli ancora in ballo.

Il Trofeo Suzuki sarà uno di questi e vedrà protagonista il portacolori di EquipeVitesse Nicolò Bottega, a fianco del trentino Lorenzo Varesco sulla Swift Sport Hibrid numero 87. Dopo la battuta d'arresto al Rally del Lazio, l'equipaggio andrà sicuramente all'attacco per portarsi a casa l'ambito Trofeo.