 / ATTUALITÀ

ATTUALITÀ | 27 settembre 2025, 06:50

Tempio crematorio di Biella, il Comitato a Casa con Me torna in TV

La causa sarà discussa nell’udienza fissata per il 10 novembre 2025, sarà presente anche il Sindaco di Biella

Tempio crematorio di Biella, il Comitato a Casa con Me torna in TV

Tempio crematorio di Biella, il Comitato a Casa con Me torna in TV

Il Comitato a "Casa con Me" torna in TV. Televisori accesi domenica alle 10 su Rai Tre a Mi Manda Rai Tre. L'ultima volta che la trasmissione ha affrontato l'argomento di quello che purtroppo riguarda il "forno degli orrori", per lo scandalo delle cremazioni multiple emerso nell'ottobre del 2018 è stato appena qualche mese fa, a febbraio. Ora Alessandra Muggeo e Laura Attena, Presidente del Comitato che rappresenta i famigliari che ancora oggi non sanno se le ceneri su cui piangono siano davvero dei loro cari tornano in Rai. E non sono sole. In sala, davanti alle telecamere, a tornare a ripercorrere quei terribili momenti, e a capire cosa potrà magari aspettarsi in futuro l'amministrazione, ci sarà anche il Sindaco di Biella, Marzio Olivero.

Il Comune di Biella si prepara infatti nuovamente a difendersi in tribunale nel contenzioso intentato dalla Socrebi S.r.l., la società che ha gestito il Tempio Crematorio fino allo scandalo delle cremazioni multiple. Quest'ultima ha citato l’ente avanti al Tribunale Ordinario per ottenere un risarcimento pari a 1.791.819,58 euro. Oggetto della disputa riguarda questa volta la quantificazione del valore residuo di un impianto, oltre a interessi, rivalutazione monetaria e spese legali.

La causa sarà discussa nell’udienza fissata per il 10 novembre 2025. Nella seduta di giunta del 25 giugno, l’esecutivo ha deliberato all’unanimità di affidare l’incarico legale allo studio Osborne Clarke, già coinvolto nei precedenti procedimenti tra le stesse parti.

"Non ci sarà mai una fine per noi fino a che non arriveremo fino in fondo - commentano dal Comitato a Casa con Me - . L'attenzione sulla situazione deve restare alta per fare capire come queste persone si sono comportante.  Passa il tempo, ma il dolore no".

News collegate:
 Tempio crematorio, Socrebi chiede al Comune 1,8 milioni di euro - 02-07-25 09:59
 Porte aperte al Tempio Crematorio di Biella: trasparenza, commemorazione e rinascita FOTO - 11-11-24 11:10
 Porte aperte al Tempio Crematorio di Biella - 30-10-24 09:00
 Scandalo del Tempio Crematorio, Paolo Galuppi: "Come posso dire che “la giustizia” ha fatto il suo corso?" - 27-10-24 18:56
 Santa messa al Tempio Crematorio di Biella, “A casa con me" ricorda i suoi cari - 26-10-24 14:30
 "A casa con me" ricorda i suoi cari - 24-10-24 09:00
 Tempio crematorio di Biella, al via l'azione civile - 14-03-24 18:21
 Il comitato "A Casa con Me": "La giustizia anche se con strattoni e ritardi arriva"  - 06-03-24 06:50
 So.cre.Bi. condannata: dovrà pagare al Comune di Biella 280 mila euro - 05-03-24 10:44
 So.Cre.Bi.: al Comune la richiesta della restituzione del tempio o un risarcimento milionario  - 12-01-24 15:28
 Telecamere per assistere alla cremazione, sistema di tracciabilità delle operazioni, è il nuovo crematorio di Biella - 26-09-23 06:50
 Riapre a Biella il crematorio, sarà un "tempio di vetro" - 25-09-23 12:12

s.zo.

Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore