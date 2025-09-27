Tempio crematorio di Biella, il Comitato a Casa con Me torna in TV

Il Comitato a "Casa con Me" torna in TV. Televisori accesi domenica alle 10 su Rai Tre a Mi Manda Rai Tre. L'ultima volta che la trasmissione ha affrontato l'argomento di quello che purtroppo riguarda il "forno degli orrori", per lo scandalo delle cremazioni multiple emerso nell'ottobre del 2018 è stato appena qualche mese fa, a febbraio. Ora Alessandra Muggeo e Laura Attena, Presidente del Comitato che rappresenta i famigliari che ancora oggi non sanno se le ceneri su cui piangono siano davvero dei loro cari tornano in Rai. E non sono sole. In sala, davanti alle telecamere, a tornare a ripercorrere quei terribili momenti, e a capire cosa potrà magari aspettarsi in futuro l'amministrazione, ci sarà anche il Sindaco di Biella, Marzio Olivero.

Il Comune di Biella si prepara infatti nuovamente a difendersi in tribunale nel contenzioso intentato dalla Socrebi S.r.l., la società che ha gestito il Tempio Crematorio fino allo scandalo delle cremazioni multiple. Quest'ultima ha citato l’ente avanti al Tribunale Ordinario per ottenere un risarcimento pari a 1.791.819,58 euro. Oggetto della disputa riguarda questa volta la quantificazione del valore residuo di un impianto, oltre a interessi, rivalutazione monetaria e spese legali.

La causa sarà discussa nell’udienza fissata per il 10 novembre 2025. Nella seduta di giunta del 25 giugno, l’esecutivo ha deliberato all’unanimità di affidare l’incarico legale allo studio Osborne Clarke, già coinvolto nei precedenti procedimenti tra le stesse parti.

"Non ci sarà mai una fine per noi fino a che non arriveremo fino in fondo - commentano dal Comitato a Casa con Me - . L'attenzione sulla situazione deve restare alta per fare capire come queste persone si sono comportante. Passa il tempo, ma il dolore no".