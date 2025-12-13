Gaglianico: sport e solidarietà a “Un chilometro per Telethon” FOTO

Si è svolta oggi a Gaglianico la giornata clou della 25ª edizione di “Gaglianico per Telethon”, che ha avuto nel “Un chilometro per Telethon” il suo momento centrale. La manifestazione podistica non competitiva ha richiamato 50 runner, protagonisti di un percorso condiviso all’insegna della solidarietà e del sostegno alla ricerca scientifica.

Gli atleti sono stati scortati dalle moto dei Protectors LE Motorcycle Club e dalla Polizia Locale, garantendo lo svolgimento dell’evento in sicurezza lungo il tracciato cittadino. A tagliare per primo il traguardo è stato Dandrea Scarano, vicepresidente dell’associazione Libera la Voce, che domenica prossima sarà protagonista alla Maratona di Pisa.

<figure class="image"> </figure>Accanto alla camminata, la giornata ha visto la presenza di numerose iniziative collaterali che hanno animato il centro del paese, coinvolgendo famiglie e bambini. Tra queste, Pompieropoli, le attività informative, gli stand e i punti ristoro curati dalle associazioni locali. L’appuntamento di oggi, infatti, si inserisce nel più ampio programma di Gaglianico per Telethon che coinvolge la comunità locale per il sostegno e la valorizzazione della ricerca, sulle malattie genetiche rare.