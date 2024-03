So.cre.Bi. condannata: dovrà pagare al Comune di Biella 280 mila euro

La cifra è alta: la So.Cre.Bi. che ha gestito il Tempio Crematorio fino allo scandalo delle cremazioni multiple, è stata condannata: tra danni di immagine e canoni non versati dovrà pagare 280 mila euro. Nel dettaglio, 184 mila saranno per danni, oltre 12 mila per canoni non versati e oltre 80 per interessi maturati.

La sentenza è arrivata in questi giorni: il tribunale ha rigettato ogni pretesa della società, compresa quella restituzione del tempio o un risarcimento milionario. E non solo: ha condannato la società che fino al 2018 aveva gestito l'impianto a pagare al Comune di Biella una cifra che si aggira intorno ai 280 mila euro.

Soddisfatto il sindaco Claudio Corradino: "E' stata un'operazione condotta da me e dall'assessore competente Davide Zappalà che ha dato buoni frutti. Per qualcuno tre anni potrebbero sembrare tanti, ma togliere dalle mani di queste persone la gestione dell'impianto, riassegnarlo e oggi avere questa notizia di vittoria, tre anni non sono nulla. Oggi l'impianto funziona, ogni dettaglio è rintracciabile, è tornato a disposizione dei Biellesi nel migliore dei modi. Inoltre non è stata una semplice vittoria: a questa famiglia che oggi ha perso, il tribunale ha rigettato qualsiasi richiesta, ci ha dato ragione su tutti i fronti, dovranno pagare anche i nostri avvocati".

Cosa verranno usati i 280 mila euro? "Vedremo - conclude il sindaco -, ma sono vincolati al settore cimiteri. Saranno utilizzato per la manutenzione, in ogni caso sono dei Biellesi".