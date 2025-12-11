Giornata Internazionale della Montagna: il Piemonte guida la strategia nazionale

Nella Giornata internazionale della montagna, istituita per ricordare il valore dei territori montani e l'importanza di frequentarli in sicurezza, la Regione Piemonte traccia un bilancio sulla programmazione degli interventi messi in campo, diventando una delle regioni guida a livello nazionale in termini di sviluppo delle terre alte.

È infatti di 180 milioni di euro l'investimento della strategia 2025/2027, attraverso programmi che attuano azioni strutturali su resilienza ai cambiamenti climatici, infrastrutture, servizi, digitalizzazione e valorizzazione economica delle comunità alpine.

Gli interventi infatti spaziano dal recupero dei terrazzamenti storici alla rigenerazione dei presidi montani, alle misure per contrastare il digital divide, fino al sostegno alla progettazione tecnica degli enti locali. E poi battaglie importanti, come quella per contrastare lo spopolamento dei territori di montagna e la perdita di servizi essenziali come la chiusura degli sportelli bancari. Una montagna con i servizi garantiti è una montagna viva, capace di attirare famiglie e imprese.

Una parte rilevante delle risorse è stata programmata attraverso il Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane (FOSMIT), che il Piemonte ha trasformato in un vero e proprio laboratorio di politiche innovative.

«La Giornata internazionale della Montagna è un richiamo politico e culturale – afferma l’assessore regionale allo Sviluppo e Promozione della Montagna, Marco Gallo –. Il Piemonte risponde con una strategia chiara: la montagna non è un luogo da assistere, ma un motore di sviluppo. Abbiamo investito 180 milioni perché crediamo che questi territori siano centrali per la sostenibilità, la competitività e l’identità stessa della nostra regione. Le Alpi non sono margini, ma frontiera di innovazione, di servizi ecosistemici e di nuove economie. A gennaio presenteremo un pacchetto di misure FOSMIT completamente rinnovato, costruito insieme alle Unioni Montane e ai GAL, per rafforzare ulteriormente questa traiettoria».

Nel corso della legislatura la Regione ha puntato in particolare sulla governance multilivello, coinvolgendo in modo sistematico gli enti territoriali, le comunità locali e gli attori dello sviluppo rurale. Le Green Communities stanno assumendo un ruolo sempre più rilevante nella pianificazione condivisa, mentre le Unioni Montane sono state poste al centro del nuovo impianto strategico con risorse dedicate alla loro capacità amministrativa e progettuale. Parallelamente, i GAL sono stati valorizzati come snodi essenziali per l’innovazione sociale, per le micro-filiere produttive e per la rigenerazione diffusa dei territori.

Sul piano politico, questa Giornata diventa dunque l’occasione per ribadire la visione regionale: una montagna capace di crescere, produrre valore, trattenere popolazione e generare nuove opportunità, soprattutto per i giovani. Una montagna che conosce le difficoltà poste dai cambiamenti climatici ma che, proprio per questo, diventa il luogo dove sperimentare modelli avanzati di adattamento, gestione forestale attiva, uso sostenibile delle risorse idriche e turismo responsabile.

«I risultati finora ottenuti e la risposta dei territori confermano che la strada che la Regione ha intrapreso è quella giusta – conclude l'assessore Gallo –: investire, innovare e lavorare insieme alle comunità che vivono le nostre terre alte. La montagna è parte della nostra identità, ma soprattutto del nostro futuro».